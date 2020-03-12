За присвоение чужой квартиры в Челябинске арестовали депутата Алесю Субботину

12 Март 2020 2020-03-12T07:39:29+03:00

Она останется под стражей до середины мая

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В среду, 11 марта, Калининский районный суд Челябинска постановил оставить под стражей депутата районного собрания Алесю Субботину. Женщину обвиняют в мошенничестве.

— Мера пресечения избрана до 10 мая 2020 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Народный избранник, известный как экологический активист, обвиняется в мошенничестве с недвижимостью. Риэлтором Субботина работала в 2011-2015 годы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в эти годы Субботина обманом и злоупотреблением доверием клиентов, незаконно стала собственником квартиры и доли в квартире. Размер ущерба обманутых оценивается более чем в 2,5 млн. руб.

— Алеся боролась с фальсификациями выборов, а когда выиграла выборы как самовыдвиженец, сразу и дело завели по событиям, по которым в гражданском процессе уже выносилось судебное решение. Мера пресечения арест на период следствия выбирается для самых опасных преступников. Закрыли ее, чтобы «выбить» нужные следствию показания. Это мое личное мнение, — высказалась по поводу ареста депутат Ольга Мухометьярова.

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ИСТОЧНИК KP.RU