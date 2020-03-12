Переболевшим пневмонией в Челябинске предлагают анализ на коронавирус

12 Март 2020 2020-03-12T08:13:45+03:00

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Жителей Челябинска, которые этой зимой перенесли пневмонию, начали обследовать на коронавирус. Многие пациенты в недоумении, ведь они даже не пересекались с больными. Чиновники объяснили, почему важен анализ для широких масс.

— Сегодня всех пациентов с пневмонией в регионе обследуют на коронавирус. Можно и отказаться, но лучше не стоит. Это не кровь, а простой мазок. И он поможет нам поймать вирус, если он все же начнет циркулировать в регионе, — заявили чиновники.

Анализ также считается обязательным для тех, кто имел контакты с заболевшими и возвращается в эти дни из регионов, где коронавирус уже зафиксирован.

Пока в Челябинской области нет ни одного заболевшего коронавирусом. В челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением медиков остаются восемь граждан КНР. Все они здоровы, осматриваются врачами.

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ИСТОЧНИК KP.RU