Переболевшим пневмонией в Челябинске предлагают анализ на коронавирус
Жителей Челябинска, которые этой зимой перенесли пневмонию, начали обследовать на коронавирус. Многие пациенты в недоумении, ведь они даже не пересекались с больными. Чиновники объяснили, почему важен анализ для широких масс.
— Сегодня всех пациентов с пневмонией в регионе обследуют на коронавирус. Можно и отказаться, но лучше не стоит. Это не кровь, а простой мазок. И он поможет нам поймать вирус, если он все же начнет циркулировать в регионе, — заявили чиновники.
Анализ также считается обязательным для тех, кто имел контакты с заболевшими и возвращается в эти дни из регионов, где коронавирус уже зафиксирован.
Пока в Челябинской области нет ни одного заболевшего коронавирусом. В челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением медиков остаются восемь граждан КНР. Все они здоровы, осматриваются врачами.
.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристка из Челябинской области, летавшая с больными коронавирусом, прячется от врачей
Суд постановил закрыть ее на карантин принудительно (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU