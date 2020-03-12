«Тепловики» и «электрики» объединились

12 Март 2020 2020-03-12T09:42:22+03:00

Юридические лица Челябинска могут консультироваться по вопросам начислений за электрическую и тепловую энергию в режиме одного окна

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Гарантирующий поставщик (ГП) электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт» и единая теплоснабжающая организация (ЕТО) АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск» заключили агентский договор. Теперь за сбыт электрической и тепловой энергии отвечает одна компания — ООО «Уралэнергосбыт».

Представители бизнеса и бюджетных организаций уже сегодня могут обратиться в любой из отделов обслуживания юридических лиц обеих компаний и получить консультацию по вопросам начисления за тепловую и электрическую энергию. В офисах АО «УСТЭК-Челябинск» работают специалисты, консультирующие по вопросам поставки электроэнергии, а в центрах обслуживания ООО «Уралэнергосбыт» — сотрудники, ответственные за тепло. Обычные потребители — физические лица, смогут воспользоваться аналогичными преимуществами уже во втором квартале 2020 года.

— Это продуманное и взвешенное решение в целях развития клиентоориентированного подхода в бизнесе. Оно поможет оптимизировать многие процессы и упростить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, — комментирует генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

— Деятельность расчетных центров любой ресурсоснабжающей компании направлена на качество обслуживания клиентов, и в первую очередь, на сокращение времени решения возникающих вопросов, — говорит генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин. — Заключение договора с ООО «Уралэнергосбыт» — первый этап большой совместной работы с нашими партнерами. Принцип «одного окна» позволит потребителям произвести все операции — от заключения договора до оплаты услуг, как за тепло, так и за электроэнергию — в любом удобном для них офисе обеих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU