Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»

12 Март 2020 2020-03-12T11:04:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ международных платежных систем, могут оформить новые карты платежной системы «Мир» в любом отделении Банка. Выпуск и годовое обслуживание карты «Мир» для таких категорий клиентов — бесплатны.

В соответствии с требованиями ФЗ №161 от 27.06.2011 г., с 1 июля 2020 года пенсионные выплаты могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

Для получения новой карты «Мир» необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и написать заявление о выпуске карты. Карта «Мир» может быть выпущена либо к действующему счету, либо с одновременным открытием нового счета. Если карта «Мир» оформляется с новым счетом, менеджер Банка поможет оформить заявление о доставке пенсии на новый счет, клиенту останется передать заявление в Пенсионный фонд. Старая карта другой платежной системы в этом случае может использоваться на те же цели, что и раньше, кроме зачисления пенсионных выплат.

Более подробно об оформлении карты можно узнать в отделениях Банка или по телефону 8-800-250-57-57.

Для клиентов пенсионеров и льготных категорий граждан комиссия за выпуск карты не взимается/Срок действия — 3 года. Перевыпуск карты по окончании срока действия — 0 руб.,в случаях утраты, порчи Карты или смены фио, утрате ПИН-кода, с новым сроком действия — 299 руб., с прежним сроком действия — 150 рублей. Снятие наличных в любом банкомате (далее АТМ) РФ — 0 руб., за пределами РФ — 1% от суммы операции (далее СО), но не менее 110 руб. Безнал. перевод ден. средств в АТМ и платежных терминалах (БПТ) банка на карту ПС «Мир» банка — 0 руб.; на карту ПС «Мир» согласно перечню, указанному на сайте Банка www.uralsib.ru (далее-перечень) — 1,5% от СО, но не менее 60 руб. Безнал. перевод денежных средств в других коммерческих организациях (далее — КО) на другую карту — 1% от СО, но не менее 60 руб. Безнал. перевод ден. средств в интернет-каналах банка (далее МБ и ИБ) на карту банка — 0 руб.; на карту Мир/Visa/MasterCard другого банка — 1,5% от СО, но не менее 40 руб. Услуга «SMS-сервис» 59 руб. ежемесячно, первые 2 месяца — 0 руб.. Выдача налич. ден. средств с картсчета (без использования карты), (далее — КС) в Пунктах выдачи наличных банка, в котором открыт данный КС: в сумме до 1 000 000 руб. (включительно) — 1% от СО; свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. (вкл-но) — 5% от СО; свыше 3 000 000 руб. — 10% от СО. Зачисл. на КС ден. средств в БПТ банка -0 руб.; в АТМ др. банков согласно перечню — 0,5% от СО; Безнал. перевод ден. средств по картам ПС «Мир»: на Карту ПС «Мир» др. банков согласно перечню — 1,5% от СО, но не менее 60 руб., в других КО на др. Карту — 1% от СО, но не менее 60 руб. В МБ и ИБ: на Карту Мир/Visa/MasterCard др. банка — 1,5% от СО, но не менее 40 руб.; Смена ПИН-кода/Разблокировка Карты: в АТМ — 0 руб.; в АТМ др. банков — 50 руб.; Информация об остатке ден. средств через АТМ др. банков — 30 руб. Начисление процентов на сумму тех. задолженности — двойная ставка рефинансирования Банка России; Пени по несвоевременному погашению суммы тех. задолженности — тройная ставка рефинансирования Банка России; в случае отсутствия операций по счету от 365 до 730 дней — 199 руб. в месяц; в случае отсутствия операций по счету от 730 дней — 250 руб./мес. Условия действительны на 05.03.2020г. Подробная информация по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. Услуга предоставляется ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU