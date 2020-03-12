2020-03-12T13:29:00+03:00
Общество

Коронавирус помешал ватерпольной команде из Челябинской области пройти в полуфинал Еврокубка

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире отменены все ближайшие матчи
Лидия ПЕСКОВА
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Первый матч прошел в Венгрии. Фото: "Южноуральская панорама".Первый матч прошел в Венгрии. Фото: "Южноуральская панорама".
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Европейская лига водных видов спорта (LEN) перенесла игры четвертьфинала Евролиги по водному поло среди женских команд. Участникам объяснили: мера вынужденная, это необходимо, чтобы сдерживать распространение коронавируса, сообщает «Южноуральская панорама».

Один из матчей четвертьфинала должен был состояться 28 марта в Златоусте. Здесь должны были встретиться две команды — «Динамо-Уралочка» из России и «Дунайварош» из Венгрии.

Первая игра с участием спорстменок из Златоуста прошла в Венгрии 8 февраля и завершилась вничью 11:11. Чтобы пройти в следующий раунд Еврокубка, нашей команде достаточно победы с любым счетом. Теперь игру перенесли на неопределенный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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