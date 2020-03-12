Кассационный суд вынес окончательное решение по делу бывшего главы Челябинска Сергея Давыдова

12 Март 2020 2020-03-12T16:42:57+03:00

Градоначальника обвиняли в выведении сотен миллионов рублей со счетов тепловой компании

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В четверг, 12 марта, Седьмой кассационный суд признал законным прекращение уголовного дела Сергея Давыдова. Напомним, бывшего градоначальинка обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и в причинившее «Челябинским коммунальным тепловым сетям» ущерба на 10,8 млн рублей.

Седьмой кассационный суд оставил в силе решение нижестоящих инстанций, которые прекратили дело в отношении Давыдова, назначив чиновнику 40-тысячный штраф.

Напомним, по версии прокуратуры, будучи главой Челябинска, Сергей Давыдов поручил руководству МУП «ЧКТС» заключить договор на расчеты с «Городским центром начисления коммунальных платежей», в состав учредителей которого входили близкие чиновнику организации. Компания получила 340 млн рублей, причем порядка 40 млн были перечислили близким Давыдову фирмам. Они, в свою очередь, перевели около 12 млн рублей ИП Давыдова (половину на личную карту градоначальника).

Напомним также, что Сергей Давыдов компенсировал ущерб ЧКТС.

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ИСТОЧНИК KP.RU