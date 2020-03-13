В Челябинске готовят к выписке последних постояльцев карантинного центра по коронавирусу

13 Март 2020 2020-03-13T10:57:09+03:00

Все китайцы здоровы, скоро им разрешат выйти в люди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все они совершенно здоровы и скоро смогут вернуться к людям

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Постояльцев единственного в Челябинской области карантинного центра по коронавирусу вот-вот отпустят по домам. На утро, 13 марта, в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением остаются восемь граждан Китая.

— Их ежедневно осматривают врачи. Все постояльцы совершенно здоровы, у них нет признаков инфекционных заболеваний. На днях 14-дневный карантин для них будет закончен. Все граждан КНР отпустят из карантинного центра, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

В субботу, 14 марта, также должен закончится карантин для Ларисы Ясневой из Миасса. 29 февраля женщина прилетела из Италии на одном самолете с больным коронавирусом. Однако дома отказалась пройти обследование и пустилась в бега. Суд вынес постановление по ее принудительной изоляции, также Яснева должна сдать специфические анализы. Однако где она, до сих пор не известно.

На территории Челябинской области до сих пор нет ни одного человека в подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/766184" frameborder="0"></iframe> Как уберечься от коронавируса.Видео: минздрав Челябинской области.

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