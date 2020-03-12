Карантин по коронавирусу: что делать челябинцам, прилетающим из-за границы

Распространение коронавируса официально признали пандемией. В настоящее время ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Германией, Францией, Италией и Испанией. У тех, кто планирует поездки в другие страны, не вошедшие в этот список, возникает множество вопросов.

— На горячую линию поступает много звонков по Чехии. Там зарегистрирован 31 случай, — рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

В идеале, как рекомендуют специалисты, воздержаться от поездки за границу. Но что делать, если по каким-то причинам ее отменить нельзя? На пресс-конференции Роспотребнадзор совместно с Минздравом дали подробные разъяснения.

Ознакомьтесь с ними, чтобы знать, к чему быть готовым и как действовать.

1) Я вернулся из-за границы. Что мне делать?

Во всех аэропортах включено голосовое оповещение, где вам еще раз напомнят порядок действий. По прилету необходимо заполнить анкету, а также обратиться на горячую линию Роспотребнадзора.

— Если человек пребывает из тех стран, которые попали под ограничение, он получает постановление об обязательной изоляции и обследовании. К нему приедут медслужбы, чтобы провести обследование. На 14 дней он изолируется в домашних условиях и получает больничный лист, — рассказал Светлана Лучинина.

Если у пассажира есть признаки коронавируса (например, повышенная температура), его могут отправить в ближайший карантинный центр. То есть, если вы прилетаете в Шереметьево, то придется задержаться на две недели в столичном регионе.

Плохая новость для тех, кто прилетает из других стран, где зафиксирован хотя бы один случай — они также должны самоизолироваться на 14 дней и соблюдать все инструкции врачей.

2) Если мне стало плохо дома.

Вызовите врача. Ни в коем случае не ходите в больницу сами. Сдать анализ в частных медцентрах нельзя, так как у них нет допуска к работе в патогенами второй группы опасности.

3) Могут ли меня уволить, пока я сижу в карантине?

Карантин оформят как больничный. Специалисты настоятельно рекомендуют не подвергать опасности окружающих. Если вы придете на работу, с большой долей вероятности, вместо расспросов об отдыхе, коллеги будут смотреть на вас косо.

Конечно, в данном случае в более выигрышном положении оказываются те, кто может работать удаленно.

4) Кто будет проверять, сижу ли я дома?

Никто. Невозможно поставить росгвардейца возле каждой двери или поставить везде камеры. Все остается на вашей совести.

5) Кто в группе риска?

Согласно статистике, в Италии, которая сейчас находится на втором месте по коронавирусу, большинство заболевших — люди старше 50 лет. Объясняется это просто — в молодых более сильный иммунитет.

— Мы пока таких выводов не делаем. У нас пока заболевшие — те, кто вернулся. В европейских странах у 80% болезнь протекает в легкой форме, — рассказала Светлана Лучинина.

— Вирус устроен так, что чем больше болеет, тем он слабее. Сейчас выигрывает тот, кто выигрывает время, — отметила главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько.

Вне зависимости от возраста следует соблюдать простые рекомендации: регулярно мыть руки, по возможности не трогать ими рот, глаза и нос; укрепляйте иммунитет; в общественных местах держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр.