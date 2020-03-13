В Челябинске полпред Цуканов хочет видеть много мусоросортировочных заводов
Два дня полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел в Челябинске. Посетил вместе с губернатором Алексеем Текслером предприятия. Итоги объезда Цуканов подвел на окружном совещании по экологии в резиденции губернатора Челябинской области в пятницу, 13 марта, на заседании Совета по экологической политике при полпреде президента в УрФО
Одним из пунктов поездки стал завод «Мечел». Там после капитальной реконструкции открыли доменную печь и конвертер. Ситуация с исполнением экологических мероприятий на ЧМК Цуканова удовлетворила: объемы выбросов сократились на треть.
Полпред и губернатор держат на контроле тему ликвидации руководством «Мечела» резонансной в городе проблемы рыжего дыма.
Челябинский цинковый завод — пример высочайшей культуры производства: Николая Цуканова удовлетворил подход руководства ЧЦЗ с решению экологических вопросов.
Побывали на «ВторКоме»: здесь перерабатывается пластик, пластиковая посуда и текстиль. Всего — 22% отходов. Прочее, как подчеркнул Цуканов, увы, закапывается в землю. Для более масштабной переработки, по мнению полпреда, нужно строить больше мусоросортировочных комплексов.
Немалых капитальных вложений требует городская среда Челябинска: фасады, тротуары, газоны.
— Мы должны сделать так, чтобы люди не уезжали из города — сказал Цуканов.
В совещании, кроме губернаторов УрФО, участвуют силовики, депутаты, руководители промпредприятий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU