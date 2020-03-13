2020-03-13T12:48:29+03:00
Общество

В Челябинске полпред Цуканов хочет видеть много мусоросортировочных заводов

В резиденции губернатора в эти часы идет окружное совещание по экологии с участием глав регионов
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Полпред Николай Цуканов провел в Челябинске два дня. Фото: gubernator74.ruПолпред Николай Цуканов провел в Челябинске два дня. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Два дня полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел в Челябинске. Посетил вместе с губернатором Алексеем Текслером предприятия. Итоги объезда Цуканов подвел на окружном совещании по экологии в резиденции губернатора Челябинской области в пятницу, 13 марта, на заседании Совета по экологической политике при полпреде президента в УрФО

Одним из пунктов поездки стал завод «Мечел». Там после капитальной реконструкции открыли доменную печь и конвертер. Ситуация с исполнением экологических мероприятий на ЧМК Цуканова удовлетворила: объемы выбросов сократились на треть.

Полпред и губернатор держат на контроле тему ликвидации руководством «Мечела» резонансной в городе проблемы рыжего дыма.

Челябинский цинковый завод — пример высочайшей культуры производства: Николая Цуканова удовлетворил подход руководства ЧЦЗ с решению экологических вопросов.

Побывали на «ВторКоме»: здесь перерабатывается пластик, пластиковая посуда и текстиль. Всего — 22% отходов. Прочее, как подчеркнул Цуканов, увы, закапывается в землю. Для более масштабной переработки, по мнению полпреда, нужно строить больше мусоросортировочных комплексов.

Немалых капитальных вложений требует городская среда Челябинска: фасады, тротуары, газоны.

— Мы должны сделать так, чтобы люди не уезжали из города — сказал Цуканов.

В совещании, кроме губернаторов УрФО, участвуют силовики, депутаты, руководители промпредприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске полпред Цуканов хочет видеть много мусоросортировочных заводов
Коронавирус не помеха: Челябинская область готовится к проведению Игр стран БРИКС
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
В зоопарке Челябинска проснулись медведи: весна пришла!
Следователи Челябинска прокомментировали убийство женщины, которая много лет выдавала себя за мужчину
В Челябинске готовят к выписке последних постояльцев карантинного центра по коронавирусу
В Челябинске перед судом предстанет убийца двух женщин
На М-5 в Челябинской области на полтора года ограничат движение
В Челябинской области в селе Русская Теча погиб мотоциклист
Половина челябинцев ищут новую работу
На оживленном проспекте в Челябинске маршрутка не поделила дорогу с иномаркой
На Таганае кормушки для птиц превратили в мусорки
В Челябинской области задержали особо опасного преступника
В Челябинске младенцу провели уникальную операцию
«Просит найти в квартире умершего ребенка и кричит сутками напролет»: жители Магнитогорска не знают, что делать с соседкой
«Сидеть и ждать, когда умру?»: молодую маму выписали из больницы с кистой в голове и сильными болями
В Челябинске спасли от тюрьмы ополченца из ДНР
В Челябинской области поймали торговцев незаконным оружием
К благоустройству Театральной площади в Челябинске могут привлечь студентов