В Челябинске полпред Цуканов хочет видеть много мусоросортировочных заводов

13 Март 2020 2020-03-13T12:48:29+03:00

В резиденции губернатора в эти часы идет окружное совещание по экологии с участием глав регионов

Изменить размер текста: A A

Два дня полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел в Челябинске. Посетил вместе с губернатором Алексеем Текслером предприятия. Итоги объезда Цуканов подвел на окружном совещании по экологии в резиденции губернатора Челябинской области в пятницу, 13 марта, на заседании Совета по экологической политике при полпреде президента в УрФО

Одним из пунктов поездки стал завод «Мечел». Там после капитальной реконструкции открыли доменную печь и конвертер. Ситуация с исполнением экологических мероприятий на ЧМК Цуканова удовлетворила: объемы выбросов сократились на треть.

Полпред и губернатор держат на контроле тему ликвидации руководством «Мечела» резонансной в городе проблемы рыжего дыма.

Челябинский цинковый завод — пример высочайшей культуры производства: Николая Цуканова удовлетворил подход руководства ЧЦЗ с решению экологических вопросов.

Побывали на «ВторКоме»: здесь перерабатывается пластик, пластиковая посуда и текстиль. Всего — 22% отходов. Прочее, как подчеркнул Цуканов, увы, закапывается в землю. Для более масштабной переработки, по мнению полпреда, нужно строить больше мусоросортировочных комплексов.

Немалых капитальных вложений требует городская среда Челябинска: фасады, тротуары, газоны.

— Мы должны сделать так, чтобы люди не уезжали из города — сказал Цуканов.

В совещании, кроме губернаторов УрФО, участвуют силовики, депутаты, руководители промпредприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU