Текслер доложил полпреду Цуканову об экологических требованиях к агрохолдингам в Челябинске
Большой честью для Южного Урала губернатор Алексей Текслер назвал проведение окружного совещания по экологии в нашем городе. Для челябинцев, «зеленый вопрос» — один из самых острых. Национальный проект «Экология», подчеркнул губернатор, направлен на решение застарелых проблем.
Два города Челябинской области вошли в федеральную программу «Чистый воздух». Алексей Текслер поставил рубежи для улучшения экологической ситуации в этих городах: к 2024 году суммарные объемы выбросов в Магнитогорске должны сократится более чем на 20%, в Челябинске — более чем на 38%.
Для достижения целей между регионом, Минприроды РФ, Росприроднадзором и 15 промпредприятиями заключены четырехсторонние соглашения.
— По итогам 2019 года нам удалось снизить выбросы в обоих городах на 3% — это соответствует той динамике, которая у нас заложена по нацпроекту. Это только начало, мы только в середине 2019 года заключили соглашения, — рассказал Алексей Текслер.
Глобальная задача, подчеркнул губернатор, так сформулировать дополнительные мероприятия, чтобы радикально решить проблему в наших крупных городах с чистым воздухом.
Новая практика региона — заключение «зеленых» соглашений со всеми предприятиями, в том числе, АПК. Птицефабрики и свинофермы тоже — источники загрязнения воздуха.
— Регион у нас промышленный, большое количество крупных предприятий. 30 соглашений готовы к подписанию, а всего их будет больше семидесяти, — добавил глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU