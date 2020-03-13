Кредитный потребительский кооператив граждан «УралЗайм» собирает пайщиков

13 Март 2020 2020-03-13T17:06:46+03:00

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Кредитный потребительский кооператив граждан «УралЗайм» (ОГРН 1197456027416), располагающийся по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 16, пом. 151, зарегистрированный 21.06.2019 г. Инспекцией Федеральной службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

Форма проведения очередного Общего собрания — собрание.

Дата проведения очередного Общего собрания -20.04.2020 г.

Время проведения очередного Общего собрания — 12.00.-14.00.

Место проведения очередного Общего собрания — 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д. 131, 3 этаж, зал «Green Hall».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

3. Рассмотрение отчетов о деятельности правления, директора КПКГ «УралЗайм»;

4. Утверждение решений правления, ревизора;

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «УралЗайм» за 2019 год;

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «УралЗайм»;

7. О распределении дохода по итогам финансового года за 2019 год;

8. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «УралЗайм» на 2020 год;

9. Рассмотрение отчета ревизора КПКГ «УралЗайм»;

10. Об избрании состава ревизионной комиссии КПКГ «УралЗайм»;

11. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «УралЗайм»;

12. О смене единоличного исполнительного органа в КПКГ «УралЗайм»;

13. О переизбрании состава правления КПКГ «УралЗайм»;

14. Об избрании председателя правления КПКГ «УралЗайм»;

15. Утверждение Устава КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

16. Утверждение положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

17. Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

18. Утверждение положения об органах КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

19. Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

20. Утверждение положения о фондах КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

21. Утверждение положения о порядке распределения доходов КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

22. Утверждение положения о ревизоре (ревизионной комиссии) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

23. Утверждение положения о членстве в КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

24. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «УралЗайм», вы можете ознакомиться по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 16, пом. 151.

Уведомление от 12.03.2020 года.

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