Кредитный потребительский кооператив граждан «УралЗайм» собирает пайщиков
Кредитный потребительский кооператив граждан «УралЗайм» (ОГРН 1197456027416), располагающийся по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 16, пом. 151, зарегистрированный 21.06.2019 г. Инспекцией Федеральной службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.
Форма проведения очередного Общего собрания — собрание.
Дата проведения очередного Общего собрания -20.04.2020 г.
Время проведения очередного Общего собрания — 12.00.-14.00.
Место проведения очередного Общего собрания — 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д. 131, 3 этаж, зал «Green Hall».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
3. Рассмотрение отчетов о деятельности правления, директора КПКГ «УралЗайм»;
4. Утверждение решений правления, ревизора;
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «УралЗайм» за 2019 год;
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «УралЗайм»;
7. О распределении дохода по итогам финансового года за 2019 год;
8. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «УралЗайм» на 2020 год;
9. Рассмотрение отчета ревизора КПКГ «УралЗайм»;
10. Об избрании состава ревизионной комиссии КПКГ «УралЗайм»;
11. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «УралЗайм»;
12. О смене единоличного исполнительного органа в КПКГ «УралЗайм»;
13. О переизбрании состава правления КПКГ «УралЗайм»;
14. Об избрании председателя правления КПКГ «УралЗайм»;
15. Утверждение Устава КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
16. Утверждение положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
17. Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
18. Утверждение положения об органах КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
19. Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
20. Утверждение положения о фондах КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
21. Утверждение положения о порядке распределения доходов КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
22. Утверждение положения о ревизоре (ревизионной комиссии) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
23. Утверждение положения о членстве в КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;
24. Рассмотрение других вопросов.
С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «УралЗайм», вы можете ознакомиться по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 16, пом. 151.
Уведомление от 12.03.2020 года.
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