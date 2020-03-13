Экстренные службы проверили «заминированный» самолет Москва — Челябинск

13 Март 2020 2020-03-13T18:46:28+03:00

К воздушной гавани ехали экстренные службы со всего города

Изменить размер текста: A A

Информация о взрывном устройстве в самолете Москва — Челябинск, на борту которого летели 82 пассажира и шесть членов экипажа, не подтвердилась.

— Тревога оказалась ложная. Оцепление сняли, — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта.

Сообщение в неофициальной группе аэропорта

В воздушной гавани также добавили, что обратно в Москву рейс должен вылететь без задержки.

Как сообщают горожане, часть машин скорой, полиции и МЧС возвращаются в город. Очевидцы насчитали около полусотни автомобилей.

Задержек рейсов из-за ЧП нет

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/766294" frameborder="0"></iframe> В Аэропорту Челябинск работают экстренные службы.Автор: novitsky_karen/instagram.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем этого события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Читайте нас, где удобно! Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

ИСТОЧНИК KP.RU