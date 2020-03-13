Экстренные службы проверили «заминированный» самолет Москва — Челябинск
Информация о взрывном устройстве в самолете Москва — Челябинск, на борту которого летели 82 пассажира и шесть членов экипажа, не подтвердилась.
— Тревога оказалась ложная. Оцепление сняли, — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта.
Сообщение в неофициальной группе аэропорта
В воздушной гавани также добавили, что обратно в Москву рейс должен вылететь без задержки.
Как сообщают горожане, часть машин скорой, полиции и МЧС возвращаются в город. Очевидцы насчитали около полусотни автомобилей.
Задержек рейсов из-за ЧП нет
В Аэропорту Челябинск работают экстренные службы.Автор: novitsky_karen/instagram.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Cтали свидетелем этого события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Читайте нас, где удобно! Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
ИСТОЧНИК KP.RU