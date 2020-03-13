Пассажиры «заминированного» самолета в Челябинске рассказали о досмотре
Пассажиры «заминированного» самолета Москва-Челябинск начали делиться впечатлениями о поездке. В столице Южного Урала их встретили машины экстренных служб.
Так кардиолог Наталия Барсукова вела практически живую трансляцию приземления. Благодаря «сторис» из ее Instagram, мы узнали как их встречали после схода с самолета.
— Сказали, что в связи с поступившей ложной информацией нужно будет пройти какие-то дополнительные меры проверки обеспечения безопасности, — рассказала врач из Нижнего Новгорода.
Дополнительная проверка заключалась в том, что людей выпускали по 21 человек, у которых проводили личный досмотр. На видео также были видны собаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU