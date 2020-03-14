Группа «Порнофильмы» спела для челябинских чиновников
В среду, 11 марта, группа «Порнофильмы» должна была выступать в Челябинске, но поступило сообщение об отмене концерта за сутки до его начала.
Мероприятие все-таки состоялось, но прошло на другой площадке. После известная группа поехала в Тюмень, где поклонники раскупили все билеты. Инцидент с отменой концерта в Челябинске вокалист Владимир Котляров прокомментировал прямо со сцены в Тюмени.
— В последнее время наши мероприятия пытаются срывать различные чиновники, суеверные люди просто они. Им не нравится название «Порнофильмы», не нравятся наши песни. Мы хотим сейчас спеть песню, которую посвящаем в том числе им. Звучит «Добрая» песня,— анонсировал музыкант.
Песня, посвященная чиновникам, называется «Доброе сердце», в ней музыканты призывают слушателей «стать немного добрей».
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ИСТОЧНИК KP.RU