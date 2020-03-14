2020-03-14T22:13:17+03:00
Общество

Из-за коронавируса из Челябинской области в Казахстан пускают по заграничному паспорту

О новых правилах пересечения границы расскахали на железной дороге
Лидия ПЕСКОВА
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Вернуться домой можно и по обычному документу, а въехать в Казахстан только по загранпаспорту.Вернуться домой можно и по обычному документу, а въехать в Казахстан только по загранпаспорту.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Казахстана пытаются ограничить проникновение коронавируса в их страну. Из-за этого всех иностранцев теперь пускают в республику только по заграничному паспорту.

— Если человек купил билет по внутреннему паспорту, менять на новый билет его не нужно. В поезд вы, конечно, сядете. Однако при пересечении границы на контрольно-пропускном пункте нужно будет предъявить заграничный паспорт, — сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Граждане Казахстана, находящиеся сейчас в России, и россияне, находящиеся в Казахстане, могут вернуться в свою страну по внутреннему документу.

Необходимость предъявлять загранпаспорт — временная мера. Привычные правила пересечения границы обещают восстановить позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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