Из-за коронавируса из Челябинской области в Казахстан пускают по заграничному паспорту
Власти Казахстана пытаются ограничить проникновение коронавируса в их страну. Из-за этого всех иностранцев теперь пускают в республику только по заграничному паспорту.
— Если человек купил билет по внутреннему паспорту, менять на новый билет его не нужно. В поезд вы, конечно, сядете. Однако при пересечении границы на контрольно-пропускном пункте нужно будет предъявить заграничный паспорт, — сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Граждане Казахстана, находящиеся сейчас в России, и россияне, находящиеся в Казахстане, могут вернуться в свою страну по внутреннему документу.
Необходимость предъявлять загранпаспорт — временная мера. Привычные правила пересечения границы обещают восстановить позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU