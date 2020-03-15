В Челябинске представили эскиз обновления проспекта Ленина

15 Март 2020 2020-03-15T11:24:24+03:00

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Десять лет назад проспект Ленина от Алого поля до ЮУрГУ засаживали цветами. Клумба между полосами в разные стороны радовала глаз. Но потом благоустройство откровенно забросили. Плюс цветы это, конечно, красиво, но откровенно бессмысленно в нашем климате. Новый главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов показал, как можно изменить ситуацию.

— Сегодня разделительная полоса проспекта Ленина выглядит как экспериментальная площадка для высаживания однолетних растений всевозможных расцветок. Мало кто знает, но когда то здесь были деревья. Сегодня наличие деревьев в нашем городе, чуть ли не важнейшая задача. Пусть здесь растут яблони. Эти деревья отлично приживаются в экстремальных условиях, поддаются формовке, а еще, пусть и не долго, но они цветут, — написал чиновник в своем фейсбуке.

— Это размышления или план действий? — поинтересовались комментаторы.

— Это действия, — лаконично ответил Павел.

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ИСТОЧНИК KP.RU