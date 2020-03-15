Из-за пандемии коронавируса выехать из Челябинской области в Казахстан можно лишь с загранпаспортом

15 Март 2020 2020-03-15T13:08:13+03:00

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В Челябинской области есть три КПП на границе с Казахстаном. Регион исторически дружен с республикой. Чтобы пересечь погранзону, достаточно обычного паспорта. Однако из-за пандемии коронавируса с 15 марта поменялись правила.

— Граждане Казахстана находящиеся в сейчас в России и граждане РФ, находящиеся на территории республики , могут беспрепятственно пересечь границу. Для этого достаточно документа, по которому совершался выезд. В остальных случаях въезд на территорию Казахстана для граждан России осуществляется только по загранпаспорту, — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Это инициатива властей Казахстана. Также правила действуют для пассажиров поездов. Сколько будет действовать новое правило — неизвестно. Об этом обещали сообщить дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU