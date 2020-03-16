2020-03-16T11:14:43+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»

Монета выдержана в классическом стиле чеканного производства
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Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную монету, приуроченную к 150-летнему юбилею со дня рождения Владимира Ильича Ленина.Монета выпущена в 2020 году.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов, 1870 — 1924) — советский политический и государственный деятель, главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

Масса чистого серебра в монете -0,5 тройских унций (15,55 грамма) пробы 925/1000.

Монета выдержана в классическом стиле чеканного производства.

На аверсе -изображение подписи В.И. Ленина и надпись по кругу на русском и английском языках: «Мы пойдем другим путем» («We’ll go another way»), а также название государства — эмитента на английском языке «Republicof Cameroon». Чеканка- Московский Монетный двор Гознака.

На реверсе — рельефный портрет В.И. Ленина, надписи «ЛЕНИН» («LENIN»), «150 лет со дня рождения» и цифры «1870-2020».

Упаковка — подарочная открытка с монетой в прозрачном ложементе и текстом на русском языке, конверт с известным изображением профиля Ленина и вкладыш с текстом на английском языке.

Стоимость монеты — 3450 рублей.

Приобрести или заказать монету можно в отделениях Банка УРАЛСИБ в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Ульяновск, Ижевск, Калининград, Тамбов, Смоленск.

Узнать адреса отделений, а также получить более подробную информацию о памятных и инвестиционных монетах можно по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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