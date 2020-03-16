Текслер предложил Мишустину метод борьбы с дефицитом медицинских масок
В аптеках Челябинска закончились медицинские маски. В хозяйственных магазинах раскуплены респираторные маски. В пору угрозы распространения коронавирусной инфекции рукастые мастерят маски из марли и ваты. Отметим сразу, что в них чувствуешь себя намного комфортнее, чем в покупных, из «душного» нетканого материала.
В понедельник, 16 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением организовать работу по централизованному распределению медицинских масок в регионы России по фиксированным ценам,
Губернатор подчеркнул, что в субъектах РФ важно создать неснижаемый запас и минимизировать последствия распространения коронавируса.
На Южном Урале в лечебных учреждениях, пояснили в пресс-службе губернатора, есть запас медицинских масок. Важно обеспечить ими аптечные сети.
Кстати, правительство Челябинской области поддерживает принятие решения о запрете экспорта медицинских масок из страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU