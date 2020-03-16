2020-03-16T13:52:49+03:00
Общество

Текслер предложил Мишустину метод борьбы с дефицитом медицинских масок

Власти Челябинской области поддерживаютт запрет на экспорт индивидуальных средств защиты за границу
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Алексей Текслер предложил метод ликвидации дефицита медицинских масок. Фото: instagram.com/alexeytexler.officialГубернатор Алексей Текслер предложил метод ликвидации дефицита медицинских масок. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
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В аптеках Челябинска закончились медицинские маски. В хозяйственных магазинах раскуплены респираторные маски. В пору угрозы распространения коронавирусной инфекции рукастые мастерят маски из марли и ваты. Отметим сразу, что в них чувствуешь себя намного комфортнее, чем в покупных, из «душного» нетканого материала.

В понедельник, 16 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением организовать работу по централизованному распределению медицинских масок в регионы России по фиксированным ценам,

Губернатор подчеркнул, что в субъектах РФ важно создать неснижаемый запас и минимизировать последствия распространения коронавируса.

На Южном Урале в лечебных учреждениях, пояснили в пресс-службе губернатора, есть запас медицинских масок. Важно обеспечить ими аптечные сети.

Кстати, правительство Челябинской области поддерживает принятие решения о запрете экспорта медицинских масок из страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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