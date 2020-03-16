Стала известна дата перехода ЧелГУ на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T14:19:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Со следующего понедельника, 23 марта, Челябинский государственный университет переходит на дистанционное обучение студентов. Такое заявление сделал ректор вуза Сергей Таскаев.

— В ближайшие дни мы перейдем на дистанционное обеспечение. такая массовая смена формата образовательного процесса предстоит университету впервые, поэтому нам требуется некоторое время для его технического оснащения. Сейчас составляется график перевода учебных подразделений, который будет завершен к 23 марта.

Сергей Таскаев призвал не драматизировать ситуацию, ведь в Челябинской области до сих пор не было случаев заражения коронавирусом. Глава ЧелГУ назвал дистанционное обучение всего лишь дополнительной мерой безопасности в коллективе.

Аналогичные меры обсуждают сегодня ЮУрГГПУ и ЮУрГУ.

— В случае перехода на дистанционное обучение образовательные программы будут реализованы в полном объеме. В данный момент уже находятся на дистанционной форме обучения студенты из Китая. Ни один студент, уехавший на новогодние каникулы домой в КНР, в Россию не возвращался, — замечают в пресс-службе педагогического вуза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU