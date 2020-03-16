2020-03-16T14:19:40+03:00
Общество

Стала известна дата перехода ЧелГУ на дистанционное обучение

Другие вузы Челябинска тоже думают о закрытии корпусов
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Вузы Челябинска начали переходить на дистанционное обучение.Вузы Челябинска начали переходить на дистанционное обучение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Со следующего понедельника, 23 марта, Челябинский государственный университет переходит на дистанционное обучение студентов. Такое заявление сделал ректор вуза Сергей Таскаев.

— В ближайшие дни мы перейдем на дистанционное обеспечение. такая массовая смена формата образовательного процесса предстоит университету впервые, поэтому нам требуется некоторое время для его технического оснащения. Сейчас составляется график перевода учебных подразделений, который будет завершен к 23 марта.

Сергей Таскаев призвал не драматизировать ситуацию, ведь в Челябинской области до сих пор не было случаев заражения коронавирусом. Глава ЧелГУ назвал дистанционное обучение всего лишь дополнительной мерой безопасности в коллективе.

Аналогичные меры обсуждают сегодня ЮУрГГПУ и ЮУрГУ.

— В случае перехода на дистанционное обучение образовательные программы будут реализованы в полном объеме. В данный момент уже находятся на дистанционной форме обучения студенты из Китая. Ни один студент, уехавший на новогодние каникулы домой в КНР, в Россию не возвращался, — замечают в пресс-службе педагогического вуза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус отменил Тотальный диктант-2020 в Челябинске и по миру
«Юничел» строит офисное здание на набережной Миасса в Челябинске
В Минздраве опровергли слухи о карантине в поликлиники Копейска
«Хороший семейный вечер получится»: Минздрав посоветовал челябинцам делать защитные маски самостоятельно
ЧМК изготовил балку для крупнейшего завода по добыче нефти в Казахстане
Кому оплатят больничный после карантина по коронавирусу в Челябинской области
В Челябинске за год обещают реконструировать здание детский филармонии
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
Стала известна дата перехода ЧелГУ на дистанционное обучение
Текслер предложил Мишустину метод борьбы с дефицитом медицинских масок
Женщина с подозрением на коронавирус, сбежавшая от врачей в Челябинской области, нашлась
Стало известно, отменят ли в Челябинске из-за коронавируса концерты
В Челябинске в центре со столба свалилась часть дорогой иллюминации
Розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 65 миллиардов рублей
В Челябинской области самое чистое озеро утонуло в мусоре
Вузы Челябинска обсуждают переход на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
«Мы узнали и подсуетились»: что происходит на границе Челябинской области и Казахстана
Проверка слуха: класс, где учится сын пустившейся в бега туристки из Миасса, закрыли на карантин
В Челябинской области за уничтожение детской площадки осудили вандалов
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
Голода не будет. В Челябинске в супермаркетах нет дефицита продуктов
Челябинцы жалуются на дорожную яму
Зрители Челябинского оперного театра пожаловались на затопленную сцену
Подростку в Миассе вынесли приговор за изнасилование 12-летней девочки
В Челябинске глава города Наталья Котова недовольна состоянием парков
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
В Челябинске власти назвали фейком новость о случае заражения коронавирусной инфекцией
После выступления в Магнитогорске Марица Запашная высказалась о проблемах в цирке
«Страшная жирная баба!»: таксист оставил послание на двери пассажирки в Челябинской области