2020-03-16T14:37:50+03:00
Экономика

ЧМК изготовил балку для крупнейшего завода по добыче нефти в Казахстане

Ее применяют для строительства широкого круга объектов: от автозаправок и ферм до аэропортов и стадионов
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») по итогам 2019 года изготовил более 2,6 тыс. тонн балки для строительства нефтедобывающего комплекса компании «Тенгизшевройл» в Атырауской области. Поставила балку металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис Казахстан».

Компания «Тенгизшевройл» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие в Казахстане, которое разрабатывает Тенгизское нефтяное месторождениие (одно из самых глубоких и крупных месторождений нефти в мире). В настоящее время компания реализует проект по расширению добычи. На строящийся нефтедобывающий комплекс отгружены широкополые и колонные двутавровые балки производства Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел»).

Традиционных «качалок» на территории не будет: нефть на Тенгизе фонтанирующая, поскольку добывается с глубины 4,5-5,5 км, где давление составляет 500-700 атмосфер. Здесь достаточно пробурить скважину, подвести трубу и открыть вентиль. По сути, то, что называют заводом, это огромный сепаратор, отделяющий поступившую нефть от газа и примесей. Проект планируется завершить в 2022 году.

— Двутаврововая балка — универсальна, что позволяет применять ее для строительства широкого круга объектов: от автозаправок и ферм до аэропортов и стадионов. За последние пять лет «Мечел-Сервис Казахстан» поставил клиентам около 45 тысяч тонн балки. За это время более 500 наших клиентов использовали двутавры производства Челябинского металлургического комбината для изготовления металлоконструкций, — отметил коммерческий директор ТОО «Мечел-Сервис Казахстан» Рустам Бейсембаев.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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