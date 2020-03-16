ЧМК в 2019 году увеличил поставки рельсов для метро

16 Март 2020 2020-03-16T16:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в 2019 году значительно увеличил реализацию рельсового проката для московского метрополитена по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году ЧМК отгрузил для столичного метро более 32 тыс. тонн рельсов, что в четыре раза больше, чем в предшествующем году, когда было реализовано чуть более 8 тыс.тонн. Рельсы производства ЧМК использовались для строительства новых линий метрополитена и для реконструкции уже существующих.

Все рельсы, которые комбинат поставил в адрес столичного метрополитена, без болтовых отверстий, — при укладке в полотно их сваривают особым способом. Это понижает уровень шума при движении и делает путь«бархатным».

— Рельсы ЧМК отличаются высокими эксплуатационными свойствами: прочностью и износостойкостью.В производстве мы используем уникальную для России технологию — закалку рельсов в органическом полимере. В 2020 году наше сотрудничество с метрополитеном будет продолжено, — отметил директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.

Рельсы производят на ЧМК с 2014 года — с момента пуска современного рельсобалочного стана. Стан выпускает рельсы длиной до 100 метров, в том числе для магистралей со скоростью движения до 250 км/ч. Всего с момента запуска производства комбинат поставил порядка 1,3 млн тонн рельсовой продукции в адрес РЖД, метрополитена, промышленных предприятий и стрелочных заводов в России и за рубежом. В 2019 году ЧМК отгрузил потребителям более 279 тыс. тонн рельсового проката.

По итогам 2019 года столичному метрополитену также поставлены контактные рельсы производства ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU