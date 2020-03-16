Уральский полпред Николай Цуканов заметил в Челябинске позитивные изменения

16 Март 2020 2020-03-16T17:59:10+03:00

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На минувшей неделе Южный Урал посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов. В ходе рабочего визита он заметил позитивные изменения в Челябинске. Как сообщает городской телеграмм-канал «Челябушка», что именно понравилось полпреду, он не уточнил. Но добавил, что городу есть, над чем работать.

— Город пока не такой яркий, как хотелось бы. Наша задача сделать так, чтобы люди отсюда не уезжали, — заявил Николай Цуканов.

— В городе каждого разбуди и он подскажет, как это сделать. Потому что наизусть заучил. Обновить транспорт. Поправить улицы, пусть они и для автомобилистов остаются, и для пешеходов расширяются. Усилить благоустройство. Озеленить. Субботники должны быть не по весне одной волной — регулярно. Украсить арт-объектами, — констатируют авторы «Челябушки». — Яркости, о которой Николай Николаевич неспроста заговорил, добавит «Культурный код». Плюс воздух очистить, хотя пункт про экологию, безусловно, перво-наперво. И вот тогда мы подумаем, чтобы отсюда не уезжать.

ИСТОЧНИК KP.RU