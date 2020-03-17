Жителя Казахстана не хотели выпускать из Челябинской области на родину из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T05:55:24+03:00

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Ситуация с карантином в Казахстане на первых порах вызвала неразбериху. Например, мужчину не хотели выпускать из Магнитогорска на родину. Он пожаловался в соцсети.

— Ситуация такая : я гражданин Казахстана. Приехал в Магнитогорск 7 января по удостоверению личности (документ, который выдается всем гражданам Казахстана в 16 лет — прим. автора). 15 марта пришел на вокзал купить билет обратно, а мне кассир не хотела продавать, ссылаясь на приказ от руководства. Якобы, нельзя продавать билет без паспорта, — пишет Александр Парфенов в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Я ей объяснил, что въехал в Россию по удостоверению и имею полное право с ним же вернуться обратно. Но она не слушала и уперлась. Кое как продала билет, но мне долго с ней пришлось спорить.

Напомним, что с 15 марта в целях оградить Республику Казахстан от коронавируса местное правительство постановило, что въезжать на территорию можно только по загранпаспорту. А с 16 марта правила ужесточили еще больше. Теперь пересечь границу не поможет и этот документ. Введен режим ЧС до 15 апреля. Но есть исключения.

- Граждане Республики Казахстан, находящиеся в настоящее время в России, и граждане РФ, находящиеся на территории Республики Казахстан, могут беспрепятственно пересечь границу с целью возвращения в свою страну с тем документом, по которому совершался выезд, — комментирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU