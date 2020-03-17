Из-за коронавируса железнодорожники отменили поезда из Челябинской области в Казахстан

17 Март 2020 2020-03-17T07:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 17 марта, Казахстанские железные дороги (Казахстан Темир Жолы) из-за эпидемии коронавируса отменяют поезда, многие из которых проходили через Челябинскую область.

— О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Ранее власти Казахстана ввели режим ЧП: своих не выпускать — чужих не впускать. Читатель КП-Челябинск рассказал, его семья успела проскочить через границу и чем может обернуться закрытие.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ ЗА БИЛЕТЫ?

Да, 100% стоимости без штрафов и сборов. Электронные билеты нужно возвращать через Интернет. Традиционные бумажные билеты — через кассы. Важный момент: возврат осуществляется на территории того государства, где был куплен билет.

КАКИЕ ПОЕЗДА НЕ БУДУТ ХОДИТЬ

№ 7/8 Алматы — Саратов, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Уральск, оправлением из Саратова с 21.03.2020 отменяется;

№ 39/40 Нур-Султан — Челябинск, отправлением из Нур-Султан с 18.03.2020 проследует до станции Костанай, из Челябинска с 19.03.2020 отменяется;

№ 83/84 Караганды — Москва, отправлением из Караганды с 18.03.2020 проследует до станции Петропавловск, из Москвы с 20.03.2020 отменяется;

№ 145/146 Караганды — Омск, отправлением из Караганды с 17.03.2020, из Омска с 18.03.2020;

№ 301/302 Алматы — Новосибирск, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Семей, из Новосибирска с 20.03.2020 отменяется;

№ 303/304 Алматы — Казань, отправлением из Алматы с 23.03.2020, из Казани с 26.03.2020, в т.ч. группа беспересадочных вагонов Бишкек — Казань;

№ 363/364 Томск — Караганды (формирование ОАО «РЖД»), отправлением из Томска с 17.03.2020, отправлением из Караганды с 19.03.2020;

№ 363/364 Караганды — Томск (формирование АО НК КТЖ), отправлением из Караганды с 17.03.2020, отправлением из Томска с 19.03.2020;

№ 391/392 Томск — Риддер, отправлением из Томска с 20.03.2020, из Риддера с 23.03.2020;

№ 625/626 Атырау — Астрахань, отправлением из Атырау с 18.03.2020, из Астрахани с 19.03.2020;

№ 6814/6813 Костанай — Троицк, отправлением со станции Костанай с 18.03.2020 проследует до станции Каерак, из Троицка с 18.03.2020 отменяется;

№ 6871/6872 Уральск — Озинки, отправлением из Уральска с 19.03.2020 проследует до станции Семиглавый Мар, из Озинок с 19.03.2020 отменяется;

№ 6754/6753 Оренбург — Илецк, отправлением из Оренбурга и Илецка с 17.03.2020;

№ 6117/6118, № 6119/6120 Рубцовск — Локоть — Алейская, отправлением из Рубцовска и Алейской с 17.03.2020.

Информацию о порядке возврата билетов и движении поездов можно уточнить в call-центре РЖД 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также +7 (499) 605-20-00 (для звонков из-за границы).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы узнали и подсуетились»: что происходит на границе Челябинской области и Казахстана

Республика приняла новые правила въезда из-за распространения коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU