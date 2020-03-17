Водителя, который сбил пешехода возле челябинского минстроя, отправили на поселение

17 Март 2020 2020-03-17T11:09:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинского водителя, который сбил пешехода возле Министерства строительства и скрылся с места происшествия, отправили на три года в колонию-поселение.

— В суде установлено, что автомобилист, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, в октябре 2019 года, двигаясь со скоростью 70 км/ч, не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном около дома №77 по улице Елькина, и совершил на него наезд. После чего с места совершения преступления скрылся, помощь потерпевшему не оказал, — рассказала старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.

46-летний водитель полностью признал вину. Автомобиль, на котором совершен наезд на пешехода, находился в собственности матери его сожительницы.

ДТП возле министерства в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем этого или другого ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU