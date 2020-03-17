2020-03-17T11:09:10+03:00
Происшествия

Водителя, который сбил пешехода возле челябинского минстроя, отправили на поселение

Мужчина сел за руль без прав
Алина КУНГУРЦЕВА
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Пострадавший получил тяжелые травмы.Пострадавший получил тяжелые травмы.Фото: кадр с видео
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Челябинского водителя, который сбил пешехода возле Министерства строительства и скрылся с места происшествия, отправили на три года в колонию-поселение.

— В суде установлено, что автомобилист, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, в октябре 2019 года, двигаясь со скоростью 70 км/ч, не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном около дома №77 по улице Елькина, и совершил на него наезд. После чего с места совершения преступления скрылся, помощь потерпевшему не оказал, — рассказала старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.

46-летний водитель полностью признал вину. Автомобиль, на котором совершен наезд на пешехода, находился в собственности матери его сожительницы.

ДТП возле министерства в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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