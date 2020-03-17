В ЮУрГУ передумали переходить на дистанционное обучение из-за коронавируса
Южноуральский государственный университет не будет отменять занятия. Такое решение было принято руководством вуза.
— На расширенном совещании у проректора было решено не отменять очного режима занятий студентов и аспирантов. Работаем в обычном режиме, ситуацию держим под контролем. В случае необходимости готовы перейти на дистанционное обучение, — рассказала КП-Челябинск сотрудница ЮУрГУ.
В пресс-службе университета обещали дать комментарий позже.
Напомним, в ЧелГУ уже приняли решение о переводе студентов на дистанционную форму обучения. Каждое учебное заведение может самостоятельно решить, как снизить риски распространения инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU