2020-03-17T11:21:30+03:00
Общество

Специалисты обещают Челябинской области неблагополучный сезон по клещевому энцефалиту

Из-за излишне теплой весны в регионе уже проснулись клещи и кусаются
Лидия ПЕСКОВА
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По области уже два укушенных.По области уже два укушенных.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вслед за медведями в Челябинской области начали просыпаться клещи. С начала марта уже два человека пострадали от укусов маленьких кровопийц, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— Южный Урал является эндемичной территорией по клещевым инфекциям, так как здесь обитают иксодовые клещи, которые переносят энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. В связи с теплой зимой прогноз на предстоящий сезон неблагополучный, — замечают в пресс-службе.

В прошлом году на территории области клещи покусали 17,8 тысяч южноуральцев. Практически каждый четвертый из них — ребенок. Клещевым энцефалитом заболели 75 человек, боррелиозом — 105 человек.

От наиболее опасной болезни — клещевого энцефалита — сегодня можно привиться. Две прививки ставятся с интервалом 30 дней. Привитым ранее важно не пропустить очередную ревакцинацию, которая проводится каждые три года.

На бесплатную прививку могут рассчитывать дети 3-4 лет, учащиеся 1-2 классах, а также школьники, которые были привиты в 2019 году и нуждаются в ревакцинации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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