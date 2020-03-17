Алексей Текслер предложил централизованно распределять медицинские маски по регионам РФ

17 Март 2020 2020-03-17T11:30:21+03:00

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой централизованно распределять медицинские маски по регионам нашей страны, зафиксировать цены и создавать неснижаемый запас этих товаров. С этой инициативой он обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Новый заход в федеральную повестку — знак того, что мы держим руку на пульсе. Регуляция не помешает, ведь творится невообразимое: маски скупают чуть ли не оптом. На Южном Урале коронавируса так и нет, но грех не позаботиться о средствах защиты заранее. Удобный момент, чтобы создать неснижаемый запас. Идеи по самоделкам из тройных бинтов, конечно, никуда не годятся. Маски это все-таки больше, чем туалетная бумага, хотя в нынешних условиях их и раскупают одинаково, провоцируя искусственный дефицит, — рассуждают авторы «Челябушки». — А к лоббируемому запрету на экспорт масок мы бы добавили ограничение на вывоз за пределы России и перчаток медицинских. Тогда и таможенников немного разгрузим, в последнее время они то и дело пресекают переправку контрабандных партий в пунктах Челябинской области на казахстанской границе.

Как заявил глава региона, на сегодняшний день на территории Южного Урала имеется необходимый запас медицинских масок для учреждений здравоохранения. А медики в свою очередь напоминают: здоровому человеку медицинская маска не нужна: при необходимости можно использовать самодельную ватно-марлевую повязку.

ИСТОЧНИК KP.RU