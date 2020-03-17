«В салоне было 15 пассажиров»: появились подробности ДТП с автобусом в Челябинской области
Утром во вторник, 17 марта, рейсовый автобус Миасс-Челябинск попал в аварию. ДТП произошло в Миассе, на Тургоякском шоссе.
Водитель иномарки получил травмы. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Миассу
— 52-летний водитель за рулем Renault Megane не выбрал безопасную скорость движения, при возникновении заноса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После чего автобус потерял управление, съехал с дороги и врезался в электроопору, — рассказали КП-Челябинск в ОГИБДД ОМВД России по Миассу.
Водитель иномарки травмировался. В салоне автобуса находилось 15 человек, все были пристегнуты, никто из них не пострадал.
Пассажиры автобуса не пострадали. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Миассу
Авария с пассажирским автобусом в Миассе.Видео: vk.com/«Инцидент Миасс»
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