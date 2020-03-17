Антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе скандального шоу «Снежная королева» в Челябинске

17 Март 2020 2020-03-17T15:31:28+03:00

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В январе горожанам показали ледовое шоу «Снежная королева». Вместо обещанного грандиозного представления с 5D-эффектами и рекордным количеством артистов люди увидели постановку «на уровне школьного концерта» с неприличными шутками. Доказать факт обмана обиженных зрителей не удалось. Однако организаторов шоу попробуют наказать за недостоверную рекламу.

Антимонопольная служба Челябинской области получила коллективное обращение, которое подписали 292 человека, а также шесть самостоятельных заявлений, в которых зрители жалуются на недостоверную рекламу. Челябинское УФАС России установило следующие признаки нарушения закона о рекламе:

— реклама содержит утверждение «крупнейшее новогоднее шоу в России», но не содержит конкретный критерий, по которому шло сравнение;

— в рекламе заявлено о «сотнях артистов», хотя в шоу участвовали детские коллективы и волонтеры;

— на рекламной афише содержится изображение герба Челябинской области, фраза «при поддержке правительства Челябинской области», поэтому создается ложное впечатление об одобрении властей.

Окончательное решение по скандальному шоу примут 27 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU