2020-03-17T17:08:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности: из-за коронавируса в Челябинской области отменены все соревнования

Рассказываем, как будут готовятся будущие олимпийцы
Алексей МИКУШИН
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Запрет введен до особо распоряжения.Запрет введен до особо распоряжения.Фото: Алексей МИКУШИН
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Согласно приказу Минспорта с 16 марта в регионе можно проводить только отборочные старты к летней Олимпиаде-2020, запрет введен до особо распоряжения.

— Перенести проведение массовых физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план всероссийских и областных и муниципальных соревнований с 16 марта до особого распоряжения, — говорится в подписанном сегодня, 17 марта, приказе Министерства по физической культуре и спорта Челябинской области «О введении режима повышенной готовности».

О выявленных случаях заболевания среди спортсменов нужно незамедлительно сообщать в Минспорт Челябинской области. Кстати, к примеру, детские соревнования по лыжным гонкам, которые должны были проводится с 23 марта уже перенесли на 18 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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