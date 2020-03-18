Человек-ледокол: мужчина из Челябинской области устроил заплыв в озере, покрытом льдом

18 Март 2020 2020-03-18T05:35:52+03:00

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В группе «ВКонтакте» опубликовали видео с подписью «Суровейший морж Миасса рассекает лед». Мужчина действительно ныряет в воду, покрытую тонким слоем льда, и плывет, разгребая его руками.

Человек-ледокол: моржи Миасса устроили заплывы в воде, покрытой льдом.

— Леша, давай! — подбадривает его группа поддержки за кадром. — Молодец! Теперь обратно. А вконце окунись.

Следом за ним в ледяную прорубь ныряет еще один любитель похолоднее. Это сообщество «Моржи Миасса».

«Ледокол!», «Полный трэш!» — комментируют пользователи соцсети.

Внимание: повторять такое без подготовки опасно. Люди на видео не в первый раз ныряют в ледяную воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU