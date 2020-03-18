2020-03-18T05:35:52+03:00
Общество

Человек-ледокол: мужчина из Челябинской области устроил заплыв в озере, покрытом льдом

Видео выложили в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: кадр из видео vk.com/newleninskФото: кадр из видео vk.com/newleninsk
Изменить размер текста:

В группе «ВКонтакте» опубликовали видео с подписью «Суровейший морж Миасса рассекает лед». Мужчина действительно ныряет в воду, покрытую тонким слоем льда, и плывет, разгребая его руками.

Человек-ледокол: моржи Миасса устроили заплывы в воде, покрытой льдом.

— Леша, давай! — подбадривает его группа поддержки за кадром. — Молодец! Теперь обратно. А вконце окунись.

Следом за ним в ледяную прорубь ныряет еще один любитель похолоднее. Это сообщество «Моржи Миасса».

«Ледокол!», «Полный трэш!» — комментируют пользователи соцсети.

Внимание: повторять такое без подготовки опасно. Люди на видео не в первый раз ныряют в ледяную воду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле трамвайного депо в Челябинске сошел с рельсов вагон
В Челябинске ушел из жизни бессменный редактор «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов
Предприниматель из Перми привезет в Челябинск медицинские маски за 2 млн
Старушка из Франции предлагает жителям Челябинской области наследство в 500 тысяч евро
Тренер «Магнитки» рассказал о проблемах экс-голкипера челябинского «Трактора» Василия Демченко
Жители Зауралья увидели Дарта Вейдера на фото травмоцентра
Человек-ледокол: мужчина из Челябинской области устроил заплыв в озере, покрытом льдом
Челябинцев пугают фейками о «детских» штрафах
«Это современное искусство». Юрий Дудь расспросил группу Anacondaz о скандальной обложке от челябинской художницы
Челябинская презентация модной одежды переносят из-за коронавируса
В аэропорт Челябинск вновь едут силовики
Главная челябинская библиотека теперь доступна только для людей в масках
Режим повышенной готовности: из-за коронавируса в Челябинской области отменены все соревнования
В соседнем Екатеринбурге подтвержден коронавирус: минздрав Челябинской области призывает не паниковать
Антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе скандального шоу «Снежная королева» в Челябинске
Студентов-медиков в Челябинске отказываются переводить на карантин из-за коронавируса
Уголовное дело об убийстве инвалида в Челябинской области направлено в суд
Антимонопольная служба возбудила дело из-за путаницы на афишах Элджея
На остановке в Челябинске вспыхнул троллейбус
Артисты из Челябинска не смогли вылететь на фестиваль в Германию
В Челябинской области простятся с военным комиссаром Борисом Костыря
В Челябинске объявили масштабный кадровый конкурс