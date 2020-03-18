В Челябинске облили зеленкой памятник Валентине Терешковой

18 Март 2020 2020-03-18T09:19:03+03:00

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Памятник покорительнице космоса в парке в Тракторозаводском районе сейчас в зеленых потеках. Видимо, протестуя против проекта поправок в Конституцию, внесенных в марте Валентиной Терешковой, депутатом Государственной Думы, оппоненты откупорили аптечные пузырьки...

— Первый замглавы выехал в парк со специалистами, чтобы решить, чем оттереть металлический сплав монумента, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в отделе благоустройства администрации. — В течение дня — двух приведем все в порядок.

С самого начала скульптурное изображение первой женщины-космонавта в Челябинске связано со скандалами. Сначала в монументе углядели «признаки беременности»: скафандр на коленях покорительницы космоса выглядит как живот женщины, ожидающей рождения ребенка.

Далее эксперты признали, что памятник лишен эстетических характеристик. Скульптор ошибся в пропорциях тела космонавта. Фигура не определяется как женская или взрослая, имеет пропорции ребенка или напоминает робота-игрушку. Пластическое решение примитивно и не отражает идею полета и устремленности ввысь. Откинутая рука слишком длинная и тонкая, шлем на коленях огромен.

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ИСТОЧНИК KP.RU