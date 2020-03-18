В челябинский карантинный центр привезли еще 10 китайцев

18 Март 2020 2020-03-18T10:17:21+03:00

Все они имею вид на жительство в России

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В среду, 18 марта, прямиком из челябинского аэропорта в областной противотуберкулезный диспансер доставили 10 граждан Китая. Откуда они прилетели в минздраве не уточняют. Известно, что они имеют вид на жительство в России и живут на Южном Урале.

— Следуя алгоритму действий, в аэропорту их встретили сотрудники Роспотребнадзора, измерили температуру и, убедившись, что она не превышает нормальную, перевезли в пункт временного размещения, — рассказали в областном минздраве.

Как подчеркивают в ведомстве, ни у кого из 10 человек нет признаков коронавируса.

Челябинцы — тертые калачи. Даже в нынешние смутные времена хранят спокойствие. Это касается и тех, кто переехал на ПМЖ в другие страны. Гречку мешками не скупают, в очередях за туалетной бумагой не бьются. Легко ли пережить пандемию коронавируса в других странах? Читайте в нашем материале!

ИСТОЧНИК KP.RU