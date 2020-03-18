2020-03-18T10:09:21+03:00
Общество

Думайте сами. В Челябинске родители решат, уходить их детям-школьникам на карантин или нет

Школы будут работать в обычном режиме
Ольга АНТОНОВА
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Родители сами решат, как учиться детям: очно или дистанционно.Родители сами решат, как учиться детям: очно или дистанционно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Только что стало известно, что на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции школы Челябинской области перейдут в формате «по желанию». Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщила первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

— Родители сами решат, переходить их детям на дистанционное обучение до 12 апреля или учиться очно. Школы будут работать в привычном режиме, — объяснила Елена Александровна. — О так называемом «условном карантине»и организации дистанционного обучения с 23 марта по 12 апреля сейчас на селекторном совещании с регионами говорит министр просвещения Сергей Кравцов.

Первый замминистра напомнила, что со следующей недели в большинстве школ начинаются весенние каникулы.

— Каникулы есть каникулы, их не отменят, — сказала Елена Коузова. — Поскольку федеральное министерство просвещения называет 12 апреля датой окончания дистанционного периода обучения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, родителя нужно решить, отправлять детей в школу или учиться на дому во внеканикулярное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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