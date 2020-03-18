2020-03-18T10:54:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Гречки не будет: популярная у подростков певица отменила концерт в Челябинске

Об отмене стало известно в день выступления
Ангелина ЗАКИРОВА
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На какой период перенесен тур пока неизвестноНа какой период перенесен тур пока неизвестноФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сегодня, 18 марта, был запланирован концерт певицы Гречки, но меньше чем за сутки появилась информация о его отмене. Исполнительна перенесла весь тур из-за коронавируса. Об этом она рассказала в своем Instagram.

— Всю информацию расскажу завтра, — написала певица.

Журналист КП-Челябинск позвонил в клуб Ozz, в котором должна была выступать Гречка. Там отметили, что другие концерты пройдут по плану.

grechkalugrechkalu
Всю информацию расскажу завтра, сегодня просто . . Перенос тура по причине КОРОНАВИРУС
1865 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

— Гречка отменила весь тур. Неизвестно по какой причине, видимо, из-за коронавируса. У нас все остальные концерты будут, все в порядке, Гречка почему-то отменила концерт. Мы сами в шоке, — рассказали арендаторы клуба.

Также в клубе сказали, что не будут возвращать деньги за билеты, потому что не имеют отношения к их продаже.

— Это она продавала, теперь пусть возвращает, как хочет, — добавили в клубе.

Вероятнее всего, деньги вернут по месту покупки билетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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