Гречки не будет: популярная у подростков певица отменила концерт в Челябинске
Сегодня, 18 марта, был запланирован концерт певицы Гречки, но меньше чем за сутки появилась информация о его отмене. Исполнительна перенесла весь тур из-за коронавируса. Об этом она рассказала в своем Instagram.
— Всю информацию расскажу завтра, — написала певица.
Журналист КП-Челябинск позвонил в клуб Ozz, в котором должна была выступать Гречка. Там отметили, что другие концерты пройдут по плану.
— Гречка отменила весь тур. Неизвестно по какой причине, видимо, из-за коронавируса. У нас все остальные концерты будут, все в порядке, Гречка почему-то отменила концерт. Мы сами в шоке, — рассказали арендаторы клуба.
Также в клубе сказали, что не будут возвращать деньги за билеты, потому что не имеют отношения к их продаже.
— Это она продавала, теперь пусть возвращает, как хочет, — добавили в клубе.
Вероятнее всего, деньги вернут по месту покупки билетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU