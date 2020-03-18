Вандалы испортили еще один арт-объект в центре Челябинска
Арт-объект на пересечении Ленина и Свердловского проспектов испортили вандалы. Рисунок полностью закрасили краской и нарисовали загадочный кораблик. То же самое произошло и с ящиком на Кировке, где закрасили «Джазменов».
— Этой ночью не стало еще одной работы по нашему проекту росписи шкафов, — сообщили в группе «Челябинский урбанист».
Вот как раньше выглядел ящик
Лев Владов предполагает, что это сделал кто-то из горожан. По его мнению, коммунальщики и чиновники боятся прикасаться к расписанным шкафам, чтобы не рассердить народ.
— Дело не в чиновниках, дело в нас, — заключает он.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU