2020-03-18T11:34:53+03:00
Общество

Вандалы испортили еще один арт-объект в центре Челябинска

Вместо рисунка появился «фирменный» кораблик
Ангелина ЗАКИРОВА
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Хулиганы ночью закрасили рисунок. Фото:vk.com/chelurbanХулиганы ночью закрасили рисунок. Фото:vk.com/chelurban
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Арт-объект на пересечении Ленина и Свердловского проспектов испортили вандалы. Рисунок полностью закрасили краской и нарисовали загадочный кораблик. То же самое произошло и с ящиком на Кировке, где закрасили «Джазменов».

— Этой ночью не стало еще одной работы по нашему проекту росписи шкафов, — сообщили в группе «Челябинский урбанист».

Вот как раньше выглядел ящик

Вот как раньше выглядел ящик

Лев Владов предполагает, что это сделал кто-то из горожан. По его мнению, коммунальщики и чиновники боятся прикасаться к расписанным шкафам, чтобы не рассердить народ.

— Дело не в чиновниках, дело в нас, — заключает он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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