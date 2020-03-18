В Челябинской области готовятся объявить режим повышенной готовности по коронавирусу
Соответствующий документ готовится к подписанию губернатором Челябинской области. Проект решения есть в распоряжении редакции КП-Челябинск.
— В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции, вызванной штаммом 2019-nCoV, в соответствии с 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ввести на территории Челябинской области режим повышенной готовности, — говорится в документе.
Запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек — их лучше проводить в видео формате. Также фирмам рекомендуется перейти на дистанционный режим работы.
Южноуральцам рекомендуют воздержаться от поездок за границу.
— Рекомендовать работодателям воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, — говорится в документе.
Организаторам мероприятий и транспортникам рекомендуют проводить дезинфекцию, размещать на входе антисептики и устройства для обеззараживания воздуха.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU