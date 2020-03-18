2020-03-18T12:34:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области готовятся объявить режим повышенной готовности по коронавирусу

В распоряжении «Комсомолки» оказался проект документа
Ирина ФАДЮШИНА
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При появлении признаков болезни вызывайте врача!При появлении признаков болезни вызывайте врача!Фото: Артем КИЛЬКИН
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Соответствующий документ готовится к подписанию губернатором Челябинской области. Проект решения есть в распоряжении редакции КП-Челябинск.

— В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции, вызванной штаммом 2019-nCoV, в соответствии с 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ввести на территории Челябинской области режим повышенной готовности, — говорится в документе.

Запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек — их лучше проводить в видео формате. Также фирмам рекомендуется перейти на дистанционный режим работы.

Южноуральцам рекомендуют воздержаться от поездок за границу.

— Рекомендовать работодателям воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, — говорится в документе.

Организаторам мероприятий и транспортникам рекомендуют проводить дезинфекцию, размещать на входе антисептики и устройства для обеззараживания воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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