Челябинск отреагировал на коронавирус карикатурами

18 Март 2020 2020-03-18T12:42:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинцы борются с коронавирусом разными способами. Так, популярный клуб карикатуристов «Клюква» решил отреагировать на панику по инфекции из Китая, представив рисунки детей и взрослых на ситуацию в мире.

Как сообщает издание «Полит74», среди карикатур можно увидеть и страх человечества перед болезнью, и повальный масочный режим, и профилактику инфекции. Каждый из художников видит ситуацию по разному и позволяет челябинцам взглянуть на положение с другой стороны.

— Мы решили мы ударить по короновирусу всеми своими силами, всей нашей «Клюквой» от самых маленьких до аксакалов. Тема эта актуальна как никогда, поэтому наш интерес к ней оправдан, — цитирует издание руководителя клуба «Клюква» Николая Чернышева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU