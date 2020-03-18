2020-03-18T12:42:42+03:00
Общество

Челябинск отреагировал на коронавирус карикатурами

Рисунки подготовили и взрослые, и дети
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Так борьбу с коронавирусом представляет шестнадцатилетний Кирилл УсачевТак борьбу с коронавирусом представляет шестнадцатилетний Кирилл Усачев
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Челябинцы борются с коронавирусом разными способами. Так, популярный клуб карикатуристов «Клюква» решил отреагировать на панику по инфекции из Китая, представив рисунки детей и взрослых на ситуацию в мире.

Как сообщает издание «Полит74», среди карикатур можно увидеть и страх человечества перед болезнью, и повальный масочный режим, и профилактику инфекции. Каждый из художников видит ситуацию по разному и позволяет челябинцам взглянуть на положение с другой стороны.

— Мы решили мы ударить по короновирусу всеми своими силами, всей нашей «Клюквой» от самых маленьких до аксакалов. Тема эта актуальна как никогда, поэтому наш интерес к ней оправдан, — цитирует издание руководителя клуба «Клюква» Николая Чернышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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