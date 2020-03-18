2020-03-18T13:30:48+03:00
Общество

Алексей Текслер: в Челябинской области создан двухмесячный запас продовольствия

Губернатор рассказал о готовности региона ко встрече с коронавирусом
Инна КУМЕЙКОИрина ГОЛЛАЙ
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Продуктов на складах достаточно.Продуктов на складах достаточно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Торговые сети Челябинской области уже создали двухмесячный запас провианта. Власти Челябинской области заявили об этом на заседании оперативного штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции в среду, 18 марта.

У региона есть возможность увеличить число поставок. Продовольствие с полок магазинов не исчезнет, потому Алексей Текслер просит южноуральцев грамотно подходить к приобретению продовольствия. Сети губернатор просит не допускать перегибов в ценовой политике. Акция «Южноуральский продукт» в сетях продолжается: товары местных производителей можно купить со скидкой. Обычно правительство мониторит цены на 21 позицию продуктов питания, сейчас по распоряжению Алексея Текслера, перечень вырос до 32 позиций.

— В регионе нет дефицита продуктов питания. Фото в соцсетях пустых полок связаны не с дефицитом, как в 90-е, а с тем, что торговые сети работают по старым схемам выкладки. Ажиотаж схлынет, когда люди поймут, что ситуация под контролем, — заявил заместитель губернатора Сергей Сушков.

А еще вопрос коронавируса — вопрос психологии. Текслер подчеркнул, что доверять нужно только официальной информации, которая будет озвучиваться каждый день, в полном объеме. Не нужно доверять фейкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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