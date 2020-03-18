ЧМК провел интеллектуальную викторину для школьников

18 Март 2020 2020-03-18T13:45:03+03:00

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На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») состоялся полуфинал познавательной игры «Брейн-ринг» для учащихся школ города. Большая часть заданий была посвящена деятельности завода в период Великой Отечественной войны и 75-летию Победы.

Старт интеллектуальной викторине был дан в октябре 2019 года, когда открыли очередной сезон игр в рамках профориентационной программы комбината. После череды встреч девять городских школьных команд подошли к полуфиналу.

Победителя интеллектуальной битвы определят в мае, на этот месяц назначена финальная встреча. Соревнования на эрудицию среди школьников ЧМК проводит уже восьмой год подряд.

— Интеллектуальные игры для школьников — это часть кадровой политики предприятия, мы заинтересованы в том, чтобы молодое поколение в игровой форме знакомилось с производством и тонкостями профессии металлурга. Мы нацелены на результат и рады видеть этих ребята через несколько лет у нас уже в качестве молодых специалистов, — пояснил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU