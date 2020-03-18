2020-03-18T14:33:38+03:00
Общество

Антимонопольщики отреагировали на рекламный щит с должниками в Челябинске

На экране мелькал список людей, которые не отвечали на звонки приставов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На анимированном баннере показывали список должников за коммунальные услуги с номерами квартир. Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители, vk.comНа анимированном баннере показывали список должников за коммунальные услуги с номерами квартир. Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители, vk.com
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«Не реклама, не целевое назначение» — так челябинское управление антимонопольной службы прокомментировало решение управляющей компании «Домуправ». Коммунальщики прославились тем, что они выставили список должников микрорайона «Академ Riverside» на обозрение всего города, заказав видеоролик на местном рекламном экране.

— Поскольку такие сведения не являются рекламой, Челябинское УФАС России считает, что конструкция используется не по целевому назначению, — рассказали антимонопольщики.

Управление посоветовало убрать ролик с баннера. Причина самая очевидная — публикация данных о должниках противоречит закону о рекламе, а потому видео необходимо перестать показывать на рекламном щите.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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