2020-03-18T14:54:44+03:00
Коронавирус Covid-19

«Зато смог развеялся»: уроженка Челябинска рассказала о жизни в охваченной коронавирусом Италии

В стране предпринимаются беспрецедентные меры
Максим БАСКОВ
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Обычно над Римом висит дымка смога. Из-за того, что люди стали меньше ездить на машинах, небо становится чище. Фото: Эдуард ФадюшинОбычно над Римом висит дымка смога. Из-за того, что люди стали меньше ездить на машинах, небо становится чище. Фото: Эдуард Фадюшин
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Распространение коронавируса стало общей бедой для жителей всего мира. Журналисты «Комсомолки» связались с эмигрантами из Челябинска, чтобы узнать о том, какие ограничения предпринимаются у них.

Уроженка Челябинска Наталья Р. живет пригороде Рима уже 19 лет. Сейчас Италия находится на втором месте по распространению коронавируса. Выходить из дома можно только за продуктами, в иных случаях нужно доказывать необходимость. При выходе из дома с собой нужно взять документ: специальный лист с указанием фамилии и маршрута.

Челябинка Наталья Р. и ее большая итальянская семья. Фото: Архив героя публикации.

Челябинка Наталья Р. и ее большая итальянская семья. Фото: Архив героя публикации.

— Мои сыновья вышли прогуляться у дома. Их остановила полиция, хотели уголовное дело завести, — рассказала она.

Но есть и плюсы: по наблюдениям Натальи над Римом необычайно ясное небо — над городом развеялся смог. А в Венеции, рассказывают, в каналах стала чистая вода и туда, даже заходит рыба.

Истории челябинцев, живущих в Китае, Южной Корее, Германии и других странах, читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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