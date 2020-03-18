«Зато смог развеялся»: уроженка Челябинска рассказала о жизни в охваченной коронавирусом Италии
Распространение коронавируса стало общей бедой для жителей всего мира. Журналисты «Комсомолки» связались с эмигрантами из Челябинска, чтобы узнать о том, какие ограничения предпринимаются у них.
Уроженка Челябинска Наталья Р. живет пригороде Рима уже 19 лет. Сейчас Италия находится на втором месте по распространению коронавируса. Выходить из дома можно только за продуктами, в иных случаях нужно доказывать необходимость. При выходе из дома с собой нужно взять документ: специальный лист с указанием фамилии и маршрута.
Челябинка Наталья Р. и ее большая итальянская семья. Фото: Архив героя публикации.
— Мои сыновья вышли прогуляться у дома. Их остановила полиция, хотели уголовное дело завести, — рассказала она.
Но есть и плюсы: по наблюдениям Натальи над Римом необычайно ясное небо — над городом развеялся смог. А в Венеции, рассказывают, в каналах стала чистая вода и туда, даже заходит рыба.
Истории челябинцев, живущих в Китае, Южной Корее, Германии и других странах, читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU