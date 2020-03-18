В аэропорту Шереметьево отменены два рейса «Москва-Челябинск»

18 Март 2020 2020-03-18T16:18:14+03:00

Самолеты на злосчастном маршруте в этот раз не заминированы

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Рейс «Москва-Челябинск» явно несчастливый. За прошедшую неделю о минировании самолета, летевшего из Шереметьево в столицу Южного Урала, сообщали четыре раза. А теперь в Москве отменены два рейса в Челябинск. Информация появилась на онлайн-табло.

— Аэрофлот направил нам телеграмму, что они отменили два рейса, — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.

Дозвониться до call-центра «Аэрофлота» не удалось.

— По информации представителя «Аэрофлота» в Шереметьево, в Челябинске сильный боковой ветер. Людям предложили ждать информации по следующему рейсу, на 17.30. Но сказали, чтобы сильно не рассчитывали, — написали в телеграм-канале «Родина верблюдов», чей подписчик застрял в Москве.

Последний раз проблемы с рейсом «Москва-Челябинск» были еще 17 марта. Из-за ложного сообщения о минировании самолета, аэропорт Челябинск окружили силовики, которые устроили дополнительный осмотр пассажиров.Отметим также, что в аэропорту Шереметьево отменена большая часть рейсов «Аэрофлота». Однако, учитывая то, что в основном, это зарубежные города, отмена может быть связана с ситуацией с коронавирусом.

Обновлено: В аэропорту Шереметьево объявили, что вылет рейс «Москва-Челябинск», который должен был вылететь в 17:15, перенесен на час.

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ИСТОЧНИК KP.RU