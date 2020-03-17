2020-03-17T18:05:05+03:00
Происшествия

В аэропорт Челябинск вновь едут силовики

Заминированный самолет прилетел из Москвы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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За последнюю неделю это четвертый заминированный рейсЗа последнюю неделю это четвертый заминированный рейсФото: Андрей АБРАМОВ
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Четвертый раз — аэропорт Челябинск вновь окружен силовиками из-за сообщении о минировании самолета. Рейс все тот же — Москва-Челябинск.

Информация о заминировании самолета Аэрофлота поступило в аэропорт Шереметьево после вылета. Московские коллеги сразу передали информацию челябинской стороне. Как сообщают пассажиры, самолет сейчас уже в аэропорту. Силовики проводят дополнительный осмотр.

— Рейс SU 1422, на котором находилось 99 пассажиров и шесть членов экипажа, совершил штатную посадку в аэропорту Челябинска. Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверочные мероприятия, угроза взрыва не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Это уже не первый случай «заминированного самолета» за последние дни. 13 марта борт из Москвы также приземлился в Челябинске, где его осматривали силовики. Последнее сообщение о минировании пришло 16 марта. Самолет также прилетел в южноуральскую столицу из Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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