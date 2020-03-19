2020-03-19T06:30:15+03:00
Общество

Соцсети заполонили фотографии пустых полок магазинов в Челябинске

Горожане делают запасы из-за коронавируса
Ирина КАРЕЛИНА
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Соцсети заполонили фотографии пустых полок магазинов в Челябинске. Фото: Инна ЧичилановаСоцсети заполонили фотографии пустых полок магазинов в Челябинске. Фото: Инна Чичиланова
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В Челябинской области нет ни одного человека, которому поставили диагноз коронавирус. Поэтому массовая изоляция, как в Италии, нам не грозит. По крайней мере, пока. Но горожане решили подготовиться к худшему сценарию развития событий и запастись продуктами на пару недель. Почему-то выбор пал на гречку, туалетную бумагу, соль и сахар. Именно эти продукты оказались самыми популярными.

— Дешевой гречки в магазинах не найти, все смели! — пишут горожане соцсети и выкладывают фото пустых полок магазинов.

Похоже, за эту последнюю пачку риса сражались. Фото: Ирина Карелина, Алла Мергенева.

Похоже, за эту последнюю пачку риса сражались. Фото: Ирина Карелина, Алла Мергенева.

Целую коллекцию таких снимков выложили подписчики группы «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК.

— Чудаки! Потом обратно в магаз потащат и реветь будут, чтобы забрали у них. Мол, много взяли. Проходили это уже, — прокомментировал читатель «Комсомолки» Сергей Куприков.

Пустые полки в магазине на ул. Чичерина. Фото: Василий ВОРОНИН

Пустые полки в магазине на ул. Чичерина.Фото: Василий ВОРОНИН

Действительно, эти фотографии вовсе не значат, что нужно быстрее бежать и также набирать по два десятка рулонов туалетной бумаги (ее, кстати, в магазинах — с избытком). Сотрудники магазинов просто не успевают вечером выкладывать товар на прилавки. Стоит прийти в магазин пораньше, и все можно купить без давки и очередей.

Почему-то люди решили, что во время карантина не обойтись без запасов соли и сахара. Фото: Василий ВОРОНИН

Почему-то люди решили, что во время карантина не обойтись без запасов соли и сахара.Фото: Василий ВОРОНИН

Чиновники уверяют: дефицита продуктов в Челябинской области нет и не будет, поэтому можно не запасаться впрок. Торговые сети уже создали двухмесячный запас провианта. Да и в случае личного карантина никого не оставят без еды и товаров первой необходимости.

Проблем с туалетной бумагой нет. Фото: Василий ВОРОНИН

Проблем с туалетной бумагой нет.Фото: Василий ВОРОНИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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