2020-03-19T09:21:59+03:00
Общество

Туристам из Челябинска не возвращают деньги за отмененные заграничные туры

Коронавирус оказался сильнее здравого смысла
Лидия ПЕСКОВА
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Туроператоры предлагают оставить деньги на лето.Туроператоры предлагают оставить деньги на лето.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Туристам из Челябинска, туры которых отменили из-за угрозы распространения коронавируса, стало практически невозможно вернуть потраченные на отпуск деньги. Чтобы хоть как-то компенсировать людям потери, туристам предлагают два варианта.

Первый: деньги туриста замораживают на счетах оператора, чтобы позже оформить для него новый тур. Правда, стоимость путевки будут рассчитывать уже по новому курсу доллара или евро.

И второй вариант: деньги могут вернуть хоть сейчас, но за вычетом произведенных расходов. А это очень невыгодно для туриста.

— Любой турист сейчас может обратиться в суд. Однако отсудить деньги вряд ли получится. Туроператоры говорят, что ситуация с коронавирусом является «обстоятельством непреодолимой силы». Так как путевки пропали не по вине оператора, возвращать деньги они не обязаны, — рассказал КП-Челябинск эксперт в сфере туризма Олег Ежков.

Ежков также отметил, что сейчас многие горожане выпускают пар на сотрудниках местных турфирм: в ход идут крики, мат и угрозы. Однако что-либо предпринять на местном уровне невозможно.

— В турфирмах работают такие же простые челябинцы, как и сами туристы. От них ничего не зависит. Полученные от клиента деньги турфирмы сразу отправляют туроператору. И сейчас именно операторы не готовы идти навстречу, — добавляет Ежков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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