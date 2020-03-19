Губернатор Алексей Текслер получил новое назначение
В четверг, 19 марта, исполняется год с момента назначения Алексея Текслера губернатором Челябинской области. Сначала - в статусе временно исполняющего обязанности. В сентябре 2019 года Текслер одержал победу на выборах губернатора.
Как стало известно, накануне президент Владимир Путин подписал распоряжение о назначении губернатора Челябинской области руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы».
Кстати, 16 рабочих групп организованы президентом России два года назад. Их задача - подготовка материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Госсовета и его президиума.
Скан распоряжения, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU