Губернатор Алексей Текслер получил новое назначение

19 Март 2020 2020-03-19T08:43:44+03:00

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В четверг, 19 марта, исполняется год с момента назначения Алексея Текслера губернатором Челябинской области. Сначала - в статусе временно исполняющего обязанности. В сентябре 2019 года Текслер одержал победу на выборах губернатора.

Как стало известно, накануне президент Владимир Путин подписал распоряжение о назначении губернатора Челябинской области руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Кстати, 16 рабочих групп организованы президентом России два года назад. Их задача - подготовка материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Госсовета и его президиума.

Скан распоряжения, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU