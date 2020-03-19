2020-03-19T09:19:52+03:00
Общество

Бывший глава Челябинска стал руководителем предприятия в Свердловской области

Владимир Елистратов возглавил депрессивный завод
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Владимир Елистратов.Владимир Елистратов.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Бывший глава Челябинска Владимир Елистратов возглавил второе по значимости предприятие КачканараОАО «Металлист». К новой работе наш земляr приступил с начала этой недели, 16 марта. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в приемной самого предприятия.

В Качканар Елистратов отправился не один. Вместе с ним на «Металлисте» нашел работу бывший начальник городской службы эксплуатации остановок Юрий Кожевников. Он занял должность зама руководителя.

ОАО «Металлист» занимается производством запчастей для горнодобывающей и металлургической промышленности. В последнее время у предприятия были серьезные финансовые проблемы. Треть коллектива с декабря не получала зарплату. С людьми рассчитались лишь в конце февраля.

А в 2018 году завод стоял на грани закрытия: рабочие даже выходили на митинги и собрались устроить голодовку, требуя сохранить производство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший глава Челябинска стал руководителем предприятия в Свердловской области
В Челябинской области фронтовикам выплатят по пять тысяч
Губернатор Алексей Текслер получил новое назначение
Туристам из Челябинска не возвращают деньги за отмененные заграничные туры
Арбитражный суд Челябинской области самоизолировался из-за коронавируса
Житель Челябинска получил сильнейшие ожоги во время пожара в цыганском поселке
Чиновники объяснили платные уроки английского в сельской школе в Челябинской области
Соцсети заполонили фотографии пустых полок магазинов в Челябинске
В Челябинске похолодает до -10
Хрюшки устроили автомобильную пробку в Челябинской области
Челябинский фотограф сделала фотосессию на тему коронавируса
На таможне Челябинска остановили почти 2 миллиона медицинских изделий
Возгорание троллейбуса в Челябинске попало на видео
Челябинцы ищут новые альтернативы медицинским маскам
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года
«Кризис — время возможностей»: экономист из Челябинска придумала способы заработка в период пандемии
В Челябинске власти призывают не верить фейкам о «тайных» больных коронавирусной инфекцией
В аэропорту Шереметьево отменены два рейса «Москва-Челябинск»
В Челябинске премируют медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом
Челябинский КВНщик неудачно пошутил про «Корона Вирус» у своей мамы
Вузы Челябинской области уходят на режим дистанционного обучения
Сообщи о соседе! В Челябинске все путешественники должны сдать анализы на коронавирус
Все кружки, школы, колледжи и училища Челябинской области переходят на режим свободного посещения
«Зато смог развеялся»: уроженка Челябинска рассказала о жизни в охваченной коронавирусом Италии
Антимонопольщики отреагировали на рекламный щит с должниками в Челябинске
В Челябинске атаковали магазин ради еды
ЧМК провел интеллектуальную викторину для школьников
В Челябинской области ограничат движение большегрузов
Текслер призвал обеспечить общением тех, кто работает на «удаленке» из-за коронавируса