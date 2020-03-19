Бывший глава Челябинска стал руководителем предприятия в Свердловской области

19 Март 2020 2020-03-19T09:19:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший глава Челябинска Владимир Елистратов возглавил второе по значимости предприятие Качканара — ОАО «Металлист». К новой работе наш земляr приступил с начала этой недели, 16 марта. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в приемной самого предприятия.

В Качканар Елистратов отправился не один. Вместе с ним на «Металлисте» нашел работу бывший начальник городской службы эксплуатации остановок Юрий Кожевников. Он занял должность зама руководителя.

ОАО «Металлист» занимается производством запчастей для горнодобывающей и металлургической промышленности. В последнее время у предприятия были серьезные финансовые проблемы. Треть коллектива с декабря не получала зарплату. С людьми рассчитались лишь в конце февраля.

А в 2018 году завод стоял на грани закрытия: рабочие даже выходили на митинги и собрались устроить голодовку, требуя сохранить производство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU