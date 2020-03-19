Бывший глава Челябинска стал руководителем предприятия в Свердловской области
Бывший глава Челябинска Владимир Елистратов возглавил второе по значимости предприятие Качканара — ОАО «Металлист». К новой работе наш земляr приступил с начала этой недели, 16 марта. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в приемной самого предприятия.
В Качканар Елистратов отправился не один. Вместе с ним на «Металлисте» нашел работу бывший начальник городской службы эксплуатации остановок Юрий Кожевников. Он занял должность зама руководителя.
ОАО «Металлист» занимается производством запчастей для горнодобывающей и металлургической промышленности. В последнее время у предприятия были серьезные финансовые проблемы. Треть коллектива с декабря не получала зарплату. С людьми рассчитались лишь в конце февраля.
А в 2018 году завод стоял на грани закрытия: рабочие даже выходили на митинги и собрались устроить голодовку, требуя сохранить производство.
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ИСТОЧНИК KP.RU